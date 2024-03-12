Попередньо в будинок влучила керована авіаційна ракета Х-59

Увечері у вівторок, 12 березня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині.Ракета влучила в дев’ятиповерховий житловий будинок внаслідок чого щонайменше 3 людей загинули, ще понад 30 – потрапили до лікарень.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, близько 18:56 у Кривому Розі пролунав вибух, через що в одній з багатоповерхівок міста почалася пожежа.

Своєю чергою голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що окрім двох загиблих ще щонайменше 5 людей отримали поранення. Зараз триває рятувальна операція, до якої залучені всі необхідні служби.

Він також уточнив, що місцева влада розгорнула штаб біля АТБ у мікрорайоні Східний 1. Там люди можуть звернутися за допомогою.

Згодом Сергій Лисак поінформував, що у лікарнях міста вже понад 30 людей.

«Понад 30 постраждалих вже прийняли лікарні Кривого Рогу. П'ятеро в операційній. «Важкі». Серед поранених – дитина», – повідомив він.

Додамо, що о 18:35 Повітряні сили Збройних сил України повідомили про те, що у напрямку Кривого Рогу ворог запустив керовану авіаційну ракету. Ймовірно, мова йшла про ракету Х-59.

На ситуацію в місті відреагував президент Володимир Зеленський, який висловив співчуття рідним та близьким загиблих, а також подякував усім, хто на місці рятує та надає медичну допомогу постраждалим. Голова держави доручив якнайшвидше забезпечити допомогою всіх, хто цього потребує.

«Зараз триває рятувальна операція в Кривому Розі. Наслідки російської ракетної атаки. Руйнування в дев’ятиповерховому житловому будинку. Багато поранених, серед них важкі. Є й дитина. Станом на цей час двоє загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Під завалами шукають людей. Роботи триватимуть скільки потрібно. Я вдячний кожному й кожній, хто працює там, на місці, рятує, надає медичну допомогу», – заявив він.

Тим часом в ОВА уточнили, що кількість постраждалих у Кривому Розі збільшилась до 33, серед них 4 дітей. В місті зайнялися два будинки – п'яти та дев'ятиповерхівка.

О 20:19 в ОВА повідомили, що Кривому Розі вже троє загиблих від удару.

«Троє загиблих у Кривому Розі. Постійно збільшується й число постраждалих. Як і кількість дітей серед них. Їх вже 7. А загалом людей, які зазнали травм – 36. Це на зараз», – повідомив глава ОВА Лисак.

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