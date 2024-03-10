УМПБ Д-30СН виготовили в лютому 2024 року

Російська армія використала нові авіаційні бомби під час обстрілу міста Мирноград у Донецькій області. Ймовірно, це покращені версії КАБів. Про це 10 березня повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

«Початкова інформація була, що ворог застосував ЗРК С-300, однак за уточненою інформацією, яка надійшла від Нацполіції, у цьому обстрілі росіяни застосували три одиниці плануючої авіабомби УМПБ Д-30СН», – сказав він.

Речник зазначив, що застосування цих бомб свідчить про «новий етап розвитку російських керованих авіаційних бомб». За його словами, ймовірно, нові російські бомби є баражуючими.

«Це покращена авіабомба, яка вже приходить на заміну оцим класичним старим ФАБам, перетвореним у КАБи, вони мають додаткові функції планування і додаткові силові установки. Тому, на жаль, нам потрібно готуватися до нових викликів і нових задач ППО в боротьбі з цими покращеними авіабомбами», – заявив речник.

УМПБ Д-30СН виготовили в лютому 2024 року, тому точні ТТХ невідомі через недостатню кількість інформації про зброю. Теоретично, УМПБ можуть обладнати двигуном для того, аби збільшити дальність.