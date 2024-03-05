За зовнішнім виглядом цей предмет схожий на невеликий м’ячик сріблястого кольору з невеликими виступаючими на корпусі «ребрами»

У ніч на вівторок, 5 березня, російські війська дистанційно замінували місцевість на території Шосткинського району, а саме поблизу села Марчихина Буда, кульковими осколковими авіаційними бомбами ШОАБ-0,5. Про це повідомили у прес-службі поліції Сумської області у Facebook.

Як розповіли у відомстві, для цього ворог використав касетні бомби РБК-500, які скинула російська авіація. Одна така касета містить 565 кулькових авіабомб ШОАБ-0,5 масою по 400 грамів кожна та має велику зону ураження.

фото Нацполіції

«За зовнішнім виглядом цей предмет схожий на невеликий м’ячик сріблястого кольору з невеликими виступаючими на корпусі «ребрами». Своїм виглядом може привертати увагу дітей, тому радимо батькам взяти це до відома і попередити близьких про можливу небезпеку. Не радимо чіпати такі знахідки нікому», – застерегли у поліції.

Наразі на місці мінування наразі працюють співробітники відділу вибухотехнічної служби поліції.