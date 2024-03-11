Наслідки влучання російського безпілотника по Харкову

Росіяни вкотре атакували територію України дронами-камікадзе типу Shahed. Про це 11 березня повідомили Повітряні сили.

Пуски дронів-камікадзе відбувались з південного напрямку. Безпілотники заходили з акваторії Чорного моря та маневрами між житлових та промислових кварталів ускладнювали роботу ППО.

Наразі відомо про щонайменше 10 збитих дронів. Точну кількість випущених та знищених «шахедів» Повітряні сили мають повідомити згодом.

Щодо наслідків атаки, наразі відомо, що в Харкові зафіксували влучання в районі щільної житлової забудови по об’єкту цивільної інфраструктури. Об’єкт частково пошкоджено, як і житлові будинки поруч.

В Одеському районі уражено інфраструктурний об'єкт, пошкоджено адміністративні будівлі, виниклу пожежу було ліквідовано. Також ударною хвилею було вибито скління приватних будинків навколо об'єкта, уламками завдано руйнувань господарчим спорудам.