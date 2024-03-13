З-під завалів врятовано 10 людей, 8 з яких отримали травми різного ступеня тяжкості

У ніч на середу, 13 березня, внаслідок влучання ворожого БПЛА у Сумах у житловий п'ятиповерховий будинок 8 людей постраждали, також є загиблі. Про це повідомила прес-служба Сумської ОВА.

«Внаслідок влучання ворожого БпЛА типу «Шахед» у житловий п'ятиповерховий будинок, попередньо, пошкоджено 30 квартир, з них 15 – зруйновані», – повідомили в ОВА.

За попередньою інформацією станом на ранок аварійно-рятувальні роботи на місці удару тривають. На місці працюють всі необхідні служби.

Додамо, що повітряну тривогу в Сумській області було оголошено о 01:27 ночі. Пізніше моніторингові канали написали, що жителі Сум чули щонайменше два вибухи.

Управління ДСНС в Сумській області згодом опублікувало відео з місця ліквідації наслідків ворожого удару. Як розповіли у відомстві, рятувальники ліквідовують наслідки нічного ворожого удару, завданого по багатоповерховому житловому будинку.

«Уночі 13 березня житловий сектор центральної частини м. Суми було атаковано ворожими БпЛА. Внаслідок влучання значних пошкоджень зазнав 5-ти поверховий житловий будинок. До місця події негайно прибули працівники ДСНС, які розпочали ліквідацію наслідків удару. Співробітникам ДСНС вдалось врятувати 10 осіб, з них 5 деблоковано з-під завалів, 8 травмовано. Пошукова операція триває», – йдеться в повідомленні.

На місці удару проводиться обстеження території, гасіння пожежі, пошукові заходи. Поруч з місцем удару на базі намету ДСНС розгорнутий пункт незламності для обігріву населення та надання допомоги у розв'язанні побутових проблем місцевих мешканців.

Нагадаємо, напередодні ввечері російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Ракета влучила в дев’ятиповерховий житловий будинок.