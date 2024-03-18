Ввечері 17 березня Росія атакувала українські міста дронами та ракетами. Під час повітряної тривоги у низці областей, зокрема, й на Хмельниччині працювала ППО. У регіоні знищили один ударний дрон типу Shahed, є постраждала. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

«Внаслідок обстрілу травмувалась жінка 1976 року народження. Її госпіталізували до лікарні з травмою правого плеча та обличчя. Надається медична допомога. Загрози її життю немає. Крім того, є пошкодження приватного будинку», – зазначив Сергій Тюрін.

Додамо, що повітряну тривогу на Хмельниччині оголошували двічі: з 21:13 до 22:21 й з 22:38 до 23:09. У прес-службі Повітряних сил повідомили, що всього сили ППО збили 17 із 22 Shahed у межах Київської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Вінницької, Запорізької, Рівненської областей.