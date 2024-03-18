У ніч на понеділок, 18 березня, зусиллями підрозділів Повітряних сил Збройних сил України було знищено 17 ударними БПЛА типу Shahed, якими російські окупанти намагалися атакувати Україну. Про це повідомили у прес-службі Повітряних сил.

Як розповіли у відомстві, загалом ворог використав для атаки 22 ударні дрони, які запускали з Приморсько-Ахтарська в Росії. До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

інфографік Повітряних сил ЗСУ

Ворожі дрони українські захисники збили у межах Київської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Вінницької, Запорізької, Рівненської областей.

Крім того, ворог атакував 5-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Сумщині.