У ніч на неділю, 17 березня, російські окупанти атакували Україну за допомогою дронів-камікадзе, зенітних та авіаційних ракет. Про це повідомили у прес-службі Повітряних сил ЗСУ.

Росіяни вдарили пʼятьма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині та Донеччині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та 16-ма ударними БпЛА типу Shahed (райони пусків безпілотників – мис Чауда, Крим).

До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Врезультаті бойової роботи збито 14 «шахедів» у межах Одеської області.

Щодо наслідків влучань, наразі відомо, що в Одеському районі російські ударні безпілотники пошкодили два законсервованих агропідприємства. Там спалахнули пожежі, сталося руйнування промислових будівель.