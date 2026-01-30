У момент ДТП Євгеній Величко перебував в авто сам

37-річний міський голова Вознесенська на Миколаївщині Євгеній Величко став учасником аварії, внаслідок якої загинув водій іншого автомобіля. Чиновника затримали та повідомили йому про підозру.

Як повідомили в міській раді Вознесенська, ДТП трапилась 28 січня близько 16:00 поблизу села Пушкове Голованівського району Кіровоградської області – під час службового відрядження мера.

«За попередньою інформацією, подія сталася внаслідок несприятливих погодних умов. Обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються уповноваженими органами», – заявили в мерії.

Там додали, що міськрада «перебуває на постійному зв’язку з відповідними службами, забезпечує належну організацію роботи виконавчих органів ради та стабільне функціонування громади».

Видання «МикВісті» з посиланням на прокуратуру Кіровоградської області повідомило, що в момент смертельної аварії Євгеній Величко перебував в авто сам. Госпіталізації він не потребував.

В іншому авто Renault Megane, перебували троє людей: водій 1986 року народження загинув на місці, подружжя отримало тілесні ушкодження та перебуває в лікарні.

Правоохоронці затримали мера Вознесенська та вручили йому підозру за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження).

До слова, у 2021 році мер Вознесенська Євгеній Величко влаштував ДТП з пасажирським автобусом, у салоні якого перебували діти.