Конфлікт стався на контрольному посту на околиці села Вишково Хустського району

На контрольному посту на околиці села Вишково Хустського району стався конфлікт між 61-річним мешканцем села Буштино та прикордонниками. Водій відмовився зупинятися на вимогу військовослужбовців і під час суперечки ножем поранив прикордонника Мукачівського загону. Нападника затримали, йому загрожує до 5 років ув’язнення.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 18 липня, після того, як водій відмовився зупинятися на контрольному посту, його авто заблокували. Закарпатець зачинився в салоні й крізь привідчинене вікно почав сперечатися з прикордонниками, називаючи їхні дії незаконними. Також він викликав поліцію, а коли прибула слідчо-оперативна група, відмовився з нею спілкуватися.

«Прикордонники намагалися затримати порушника, застосувавши фізичну силу та засоби, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії. Попри це, водій не покинув салон автомобіля, а дістав ніж та постійно ним розмахував. Порушник поранив ножем прикордонника Мукачівського загону, який без жодної подряпини повернувся з двох бойових ротацій з Донеччини», – інформують в ДПСУ.

Як видно на відео, прикордонники розбили скло автомобіля прикладом автомата і затримали нападника, одягнувши на нього кайданки. На мешканця Буштина склали адмінпротокол за порушення прикордонного режиму та злісну непокору прикордонникам. За погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу, йому загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.