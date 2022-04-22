На кордоні з Польщею – великі черги з автомобілів на в'їзд в Україну
Прикордонники попереджають про можливі незручності
Державна прикордонна служба України повідомляє про великі черги на кількох пунктах пропуску з Польщею. Громадян, які планують повертатись в Україну, просять обирати інші пункти пропуску.
Як повідомила Держприкордонслужба, польські прикордонники фіксують значне накопичення автотранспорту на виїзд з Польщі до України.
Зокрема, найбільші черги у напрямку України перед наступними пунктами пропуску:
- «Дорогуськ – Ягодин» – близько 1000 легкових авто і 150 вантажівок;
- «Корчова – Краківець» – близько 400 легкових авто і 350 вантажівок;
- «Медика – Шегині» – близько 900 легкових авто і 200 вантажівок.
«Таке накопичення виникло ситуативно та не залежить від порядку проходження прикордонно-митних процедур. У свою чергу прикордонники докладають усіх можливих зусиль щодо пришвидшення оформлення осіб: збільшено кількість персоналу, який здійснює прикордонні процедури, обладнано додаткові робочі місця для оформлення», – вказано у повідомленні прикордонників.
Українців, які планують повертатись з ЄС, просять обирати інші пункти пропуску.
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