Державна прикордонна служба України повідомляє про великі черги на кількох пунктах пропуску з Польщею. Громадян, які планують повертатись в Україну, просять обирати інші пункти пропуску.

Як повідомила Держприкордонслужба, польські прикордонники фіксують значне накопичення автотранспорту на виїзд з Польщі до України.

Зокрема, найбільші черги у напрямку України перед наступними пунктами пропуску:

«Дорогуськ – Ягодин» – близько 1000 легкових авто і 150 вантажівок;

«Корчова – Краківець» – близько 400 легкових авто і 350 вантажівок;

«Медика – Шегині» – близько 900 легкових авто і 200 вантажівок.

«Таке накопичення виникло ситуативно та не залежить від порядку проходження прикордонно-митних процедур. У свою чергу прикордонники докладають усіх можливих зусиль щодо пришвидшення оформлення осіб: збільшено кількість персоналу, який здійснює прикордонні процедури, обладнано додаткові робочі місця для оформлення», – вказано у повідомленні прикордонників.

Українців, які планують повертатись з ЄС, просять обирати інші пункти пропуску.