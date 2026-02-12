На лікування 4-річного львів'янина Марка Гладиша залишилось зібрати понад 61 млн грн
Новини Львова від ZAXID.NET за 12 лютого
0 0
У четвер, 12 лютого, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Потребує нашої допомоги. У Львові збирають гроші на лікування Марка Гладиша, у нього м'язова дистрофія Дюшена.
- З’ясовують помилку. На Львівщині ексгумували останки, поховані замість звільненого з полону захисника.
- Не підкупилися. З початку року на КПП Львівщини було 36 випадків, коли прикордонникам пропонували хабарі і вони відмовились.
- Шукають донорів крові собак. ЛКП «Лев» просить відгукнутись власників домашніх улюбленців.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter