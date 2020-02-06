На Львівщині 25-річний водій збив сім’ю на узбіччі, одна жінка загинула

Водій не впорався з керуванням і виїхав на узбіччя

Ввечері 5 лютого у Дрогобицькому районі автомобіль Opel Omega вилетів у натовп пішоходів на узбіччі, внаслідок чого травмував чотирьох людей. Одна жінка з них загинула. Серед постраждалих є і дитина.

Як повідомили у поліції області, ДТП трапилася о 21:20 на трасі Дрогобич-Самбір у селі Лішня Дрогобицького району.

«25-річний мешканець Самбірського району не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя де скоїв наїзд на чотирьох пішоходів. Правоохоронці затримали водія за статтею 208 КПК України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід», — зазначено у повідомленні поліції.

57-річна жінка загинула на місці події. Серед постраждалих — її 58-річний чоловік, 33-річний син та 7-річний внук. Усі вони — жителі села.

Слідчі ведуть розслідування за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.