Під час судового засідання водій пояснив, що втратив керованість автомобілем через слизьку дорогу

Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини визнав винним, але звільнив від відбування покарання водія, який збив сім’ю з 7-річною дитиною на тротуарі у селі Лішня, що під Дрогобичем. Унаслідок аварії загинула 57-річна жінка.

Як вказано у вироку суду, який оприлюднили у реєстрі 23 листопада, аварія трапилась у лютому 2020 року. Приблизно о 20:20 автомобіль Opel Omega збив чотирьох людей на тротуарі у селі Лішня. За даними поліції, за кермом авто був 25-річний уродженець Дрогобича.

Унаслідок аварії 57-річна жінка померла на місці події. Серед постраждалих також її 58-річний чоловік, 33-річний син та 7-річний внук. Усі вони є мешканцями Лішні.

Під час судового засідання водій пояснив, що втратив керованість автомобілем через слизьку дорогу. Свою провину визнав повністю та заявив, що відшкодував потерпілим завдану шкоду.

Дослідивши матеріали справи, суддя Андрій Хомик спершу призначив водію 4 роки тюрми, однак звільнив його від відбування покарання з умовним терміном у 2 роки. Протягом цього часу винуватець ДТП має періодично з’являтись до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну свого праці та житла, а також не виїздити за кордон без погодження. Водія не позбавили права керувати транспортними засобами.

На вирок суду ще може бути подана апеляція.