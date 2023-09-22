Стрийський міськрайонний суд Львівщини визнав винним у неналежному виконанні батьківських обов’язків Тараса Пилипіва, який, перебуваючи у нетверезому стані, залишив на вулиці свою доньку в інвалідному візку. Дівчинка, перебуваючи без нагляду, впала на тротуар. Суд призначив чоловікові 850 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у вересні 2023 року, випадок трапився на початку липня 2023 року у Стрию. Тарас Пилипів перебував на вулиці разом із своєю неповнолітньою донькою у інвалідному візку. Чоловік був нетверезим та залишив дитину без нагляду у парку на вул. Нижанківського.

Того дня до поліції надійшло кілька звернень від місцевих мешканців, які повідомляли, про те, що дівчинка у інвалідному візку перебуває без нагляду дорослих, або що поруч знаходиться чоловік у нетверезому стані. Дівчинку бачили на вул. Нижанківського та на вул. 50-річчя УПА, де вона впала із візка (батька поруч не було). Відстань між цими вулицями становить понад 2 км.

На батька дівчинки склали протокол про адмінправопорушення за фактом невиконання батьківських обов’язків. У суді він визнав свою провину. Суддя Вікторія Бучківська оштрафувала чоловіка на 850 грн та зобов’язала сплатити 537 грн судового збору. На постанову ще може бути подана апеляція.