Залізничний районний сул Львова розглянув справу щодо пенсіонерки, яка кидала камінням та плювала у дітей на майданчику на Левандівці. Суд визнав Марію Вегеру винною у дрібному хуліганстві та призначив покарання у вигляді мінімального штрафу – 51 грн.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у вересні 2023 року, випадок трапився ввечері 23 серпня, приблизно о 19:00, на дитячому майданчику на вул. Сірка, що на Левандівці. Пенсіонерку Марію Вегеру обвинувачували у тому, що вона проявляла неповагу до дітей, які бавились на майданчику, плювала на них, кидала у них каміння та нецензурно висловлювалась. З матеріалів справи відомо, що йдеться про двох 10-річних дітей, а також двох дітей віком 4 та 8 років.

Поліція склала щодо жінки протокол про адмінправопорушення за фактом вчинення нею дрібного хуліганства. На засідання суду Марія Вегера прийшла, але не визнала свою провину.

Суддя Юрій Бориславський дослідив матеріали справи та визнав пенсіонерку винною у вчиненні дрібного хуліганства, призначивши їй 51 грн штрафу. Жінка також має сплатити 537 грн судового збору. На постанову ще може бути подана апеляція.