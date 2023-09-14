Хустський районний суд Закарпатської області визнав винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків матір 10-річного хлопчика, який змушував іншого хлопчика сексуально його задовольняти. Жінці призначили покарання у вигляді 1700 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у вересні 2023 року, випадок трапився 9 серпня на території одного з дворів. Двоє малолітніх дітей перебували без нагляду батьків у автомобілі ВАЗ-2107. 10-річний хлопчик оголив свій статевий орган, підніс його до обличчя іншого хлопчика та змушував його задовольняти. У матеріалах справи не вказано вік другого хлопчика, лише зазначено, що він є малолітнім, тобто йому не виповнилось 14 років.

Про цей випадок стало відомо дорослим, які звернулись у поліцію. На матір 10-річного хлопчика склали протокол про неналежне виконання батьківських обов’язків, бо жінка «не забезпечувала догляд та виховання свого сина».

На розгляд справи у суді жінка не прийшла, але подала заяву, у якій визнала свою провину. Раніше жінка не притягалась до адмінвідповідальності. Справу розглянув суд, який оштрафував її на 1700 грн. На постанову ще може бути подана апеляція.