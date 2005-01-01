На Львівщині перекинувся автобус із аматорською футбольною командою

СуспільствоНазарій Тузяк, сьогодні, 20:3232561

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На Львівщині перекинувся автобус із аматорською футбольною командою
фото патрульної поліції Львівської області
Автобус занесло на небезпечному повороті, внаслідок чого він перевернувся в кювет

Внаслідок негоди між селами Дідилів і Банюни Кам'янко-Бузького району перекинувся автобус із аматорською футбольною командою «Малинськ» Рівненської області. За інформацією правоохоронців, під час ДТП ніхто не постраждав.

Про інцидент повідомив співробітник поліції Ігор Зінкевич, зазначивши, що ДТП сталася близько 18:30. Згодом цю інформацію правоохоронці підтвердилиуже офіційно.

Речниця Патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій повідомила ZAXID.NET, що ДТП сталася на небезпечному повороті між селами.

«Водій не врахував дорожніх умов і не обрав безпечної швидкості, через що на повороті автобус почало нести. Водій зачепив відбійник і вже зупинився, однак автобус не встояв і перевернувся на бік, з'їхавши у кювет», – пояснила Катерина Рибій.

фото патрульної поліції Львівщини

Відомо, що у цей момент у салоні перебувало 20 членів футбольної команди «Малинськ» та водій, які поверталися із тренування у Львові в сторону Рівного. Після ДТП ніхто із них не звертався за допомогою до медиків.

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