У неділю, 5 липня, на Львівщині внаслідок зіткнення з мотоциклом 11-річний велосипедист потрапив до лікарні. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

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ДТП сталася близько 15:45. За попередніми даними, у селі Мервичі Куликівської громади зіткнулися мотоцикл Loncin, яким керував 17-річний житель села Майдан Камінь-Каширського району Волинської області, та велосипед Ragazzi під керуванням 11-річного місцевого мешканця.

Унаслідок ДТП велосипедист отримав травми. Його госпіталізували до лікарні св. Миколая у Львові.

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За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк. Правоохоронці встановлюють обставини події.