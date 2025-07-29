Миколаївський районний суд Львівщини визнав прикордонника винним у порушенні правил несення служби, бо він недбало проводив паспортний контроль та пропустив жінку із чужим паспортом. Суд призначив йому 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2025 року, у травні Ігор Б. працював у наряді «Перевірка документів» у пункті пропуску «Шегині», що на кордоні з Польщею. Прикордонник пропустив жінку, яка дала для перевірки паспорт на чуже ім’я. За цим фактом було проведене службове розслідування і щодо інспектора склали протокол про адмінправопорушення.

У суді Ігор Б. визнав свою провину у порушенні правил несення прикордонної служби та просив суворо не карати. Цю справу розглянула суддя Світлана Гіряк, яка дослідила усі матеріали.

Суддя визнала прикордонника винним у адмінправопорушенні та призначила покарання у вигляді 17 тис. грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.