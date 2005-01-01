На Львівщині правоохоронці вилучили понад 10 тис. піротехнічних виробів

З початку року на Львівщині вилучили понад 10 тис. піротехнічних виробів

Під час святкування Нового року та Різдва у Львові та області правоохоронці вилучили понад 10 тис. піротехнічних виробів. Про це повідомив відділ комунікації поліції Львівської області.

Упродовж цього періоду правоохоронці виявляли факти незаконного продажу та незаконного використання піротехнічних виробів. Загалом було складено 76 адміністративних протоколів за ст.195-6 Кодексу про адміністративні правопорушення (порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів). Про це повідомив відділ комунікації поліції Львівської області.

Порушники змушені будуть сплатити штрафи у розмірі від 60 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а це від 1020 до 1700 грн.

Також повідомлено, що за згадуваний період було зафіксовано два випадки травмування піротехнічними виробами. Обидва стались у новорічну ніч.

Зокрема, о 1:30 1 січня у Самбірську центральну районну лікарню за допомогою звернувся 36-річний місцевий мешканець, у якого медики діагностували «травматичну ампутацію трьох пальців лівої кисті». Як встановили правоохоронці, травму чоловік отримав внаслідок вибуху петарди.

У Львові о 2:25 у той же день на оперативну лінію «102» до правоохоронців надійшло повідомлення від лікаря швидкої медичної допомоги про те, що у Залізничному районі 21-річний чоловік отримав травму обидвох рук. Поліцейські встановили, що цей потерпілий також був травмований внаслідок вибуху петарди.

Нагадаємо, на період новорічно-різдвяних свят у Львові діє заборона на використання феєрверків та інших піротехнічних виробів. Контроль за її дотриманням покладений на поліцію та «Муніципальну варту», які мають притягати порушників до адміністративної відповідальності.

Із 1 січня Патрульна поліція Львова отримала 48 викликів про застосування у місті піротехнічних засобів, однак у жодному із них нікого не покарали.