На Львівщині вперше проведуть релігійну онлайн-прощу

У пішій прощі до Унева у 2019 році взяло участь близько тисячі паломників

Традиційна молодіжна проща зі Львова до Унева, під час якої долають 60-70 км, цього року вперше відбудеться онлайн. Про вимушену зміну формату прощі повідомили організатори.

«Цьогоріч ми не пройдемо 70 км, але давайте духовно наблизимось до Господа хоч на один крок! Цього року наші ніжки відпочинуть, а душі наповняться світлом, завдяки наукам отців на теми себепізнання, себеприйняття, себедарування. Проща – це не тільки відрізок дороги, який треба пройти. Найперше – це можливість провести час з Богом. А тепер це ще й можливо зробити з дітьми, рідними та усіма друзями!» – зазначили організатори події.

Проща розпочнеться у п'ятницю, 15 травня, і триватиме три дні. Розпочнеться вона, як і раніше, з літургієї із церкви Святого Михаїла (онлайн).

«Що нас чекає цього року? Трансляції наук отців з можливістю поставити своє запитання та поспілкуватися з усіма учасниками; знайомства та обговорення наук у групах з аніматорами; трансляції акафісту та молебню до Пресвятої Богородиці; трансляції Божественних Літургій, Утреньої та Вечірньої, процесійного обходу з чудотворною унівською іконою; канапки з теплим чаєм! гречка з бурячком! наше улюблене прочанське меню); атмосферний вечір співів кантів Taize; фото та відео з усіх минулих прощ; декілька флешмобів, які триматимуть тебе в прочанському тонусі!)», – вказано в анонсі першої онлайн-прощі.

Усі трансляції відбуватимуться на сторінках студентської католицької організації Obnova Lviv та Святоуспенської Унівської Лаври. Наразі триває офіційна реєстрація на прощу.

Додамо, минулого року у молодіжній прощі до Унева взяли участь близько 1000 паломників.