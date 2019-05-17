Зі Львова на прощу до Унева вирушили паломники

Зі Львова вирушили близько 800 парафіян, ще 200 приєднаються дорогою

СуспільствоСофія Трощук, сьогодні, 10:44 501 0

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У Львові розпочалася 26-та традиційна проща до Унева, яку організовує товариство українських студентів-католиків «Обнова». Усього очікують на тисячу, а то й більше, паломників.

Проща цьогоріч відбудеться під символічним гаслом «Ідіть за мною!» і приурочена вона до століття відновлення монашества в Унівській лаврі та 150-річчя від дня народження Климентія Шептицького.

У п'ятницю вранці у храмі Архистратига Михаїла, що на вул. винниченка у Львові, відбулася Літургія. Після неї – реєстрація прочан та вихід до Унева.

Маршрут прощі проляже через Львів – Лисиничі – Винники – Соснівку – Гаї – Городиславичі – Романів – Ганачівку – Затемне – Коросно – Сивороги – Унів. Загалом дорога займає 60 кілометрів. Близько 40 км прочани планують пройти за перший день.

Ніч парафіяни планують провести у с. Романів Перемишлянського району. А до Унева дійти о 19:00 суботи, 18 травня.

Проща є молодіжною, тим не менше, приєдналися до неї і старші люди, і діти.

До слова, як повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини, учасників прощі супроводжуватиме поліція. Відтак, для забезпечення безпеки дорожнього руху та учасників, на маршруті прощі можливе короткотривале ситуативне перекриття руху.

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