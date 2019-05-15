Священик УГКЦ відмовився відправляти панахиди на могилах зі штучними квітами

Отець Олег Здреник переконав своїх парафіян відмовитись від використання пластику на цвинтарі

СуспільствоЮлія Лавришин, 15 травня33350

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Священик УГКЦ відмовився відправляти панахиди на могилах зі штучними квітами
фото Facebook Олега Здреника
Настоятель церкви у селі Вільшаник о. Олег Здреник

У селі Вільшаник Самбірського району на Львівщині настоятель місцевої парафії УГКЦ о. Олег Здреник очистив увесь цвинтар від пластикових квітів. Він довго закликав парафіян не приносити штучні квіти на цвинтар, а потім самотужки вирішив їх прибрати.

Про це 13 травня повідомила львів’янка Наталія Кузьма. За її словами, о. Олег Здреник неодноразово розповідав парафіянам про шкоду пластикових квітів і навіть ставив ультиматум, що відправлятиме богослужіння лише на тих могилах, де таких квітів немає. Також йому допомогли місцеві активісти.

«Отець зрозумів, що потрібно взяти на себе відповідальність і "зламати стару систему". Він помолився і разом з іншими почистив увесь цвинтар від пластику. Отець назвав це "божим вітром", що здув непотріб з гробів, розповіла Наталія Кузьма. – Сьогодні цвинтар у Вільшанику милує око живими квітами. Тут правило – "похоронна екологія", ховають без штучних вінків. А як хто з нетутешніх приносить – зі словами "мертве з мертвим" засипають у гріб».

З могил на цвинтарі у селі Вільшаник на Львівщині прибрали усі пластикові квіти (фото з Facebook-сторінки «Ми це Вільшаник»)

Сам о. Олег Здреник розповів ZAXID.NET, що його парафіяни добре сприйняли таку ідею, адже він переконав їх у шкоді пластикових квітів. Він також підтвердив, що обіцяв не проводити панахиди біля прикрашених штучними квітами могил.

«Я не просто взяв і сам прибрав квіти, люди б тоді не зрозуміли. Я довго готував їх до цього і фактично всі парафіяни погодились. І навіть цього року перед Великоднем люди з нашого села уже не приносили штучні квіти. Їх приносили лише ті, хто не мешкає у нашому селі, але чиї родичі тут поховані. Вони просто не знали про нашу боротьбу із пластиком на гробах», – сказав о. Олег Здреник.

Село Вільшаник Самбірського району налічує понад 1100 жителів. У селі є лише одна церква – Преподобної Параскеви УГКЦ, настоятелем якої і є о. Олег Здреник.

Нагадаємо, що УГКЦ регулярно закликає вірян не нести на цвинтарі пластикові квіти через їх негативний вплив на довкілля. Подібне звернення поширювало і Мінприроди.

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