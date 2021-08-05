На Львівщині затримали поляка, якого чотири роки розшукував Інтерпол
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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У 2017 році Інтерпол оголосив поляка у розшук з ініціативи Франції за скоєння шахрайства та підробку документів
У середу, 4 серпня, поліцейські затримали на Львівщині 40-річного громадянина Польщі, який перебував у міжнародному розшуку. Про це повідомляє обласна поліція.
Оперативники Яворівського райвідділу поліції 4 серпня виявили та затримали у райцентрі 40-річного громадянина Польщі. У 2017 році Інтерпол оголосив його у розшук з ініціативи Франції за скоєння шахрайства та підробку документів.
Поляка затримали та доставили в ізолятор тимчасового тримання, вирішується питання про його екстрадицію.
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