У 2017 році Інтерпол оголосив поляка у розшук з ініціативи Франції за скоєння шахрайства та підробку документів

У середу, 4 серпня, поліцейські затримали на Львівщині 40-річного громадянина Польщі, який перебував у міжнародному розшуку. Про це повідомляє обласна поліція.

Оперативники Яворівського райвідділу поліції 4 серпня виявили та затримали у райцентрі 40-річного громадянина Польщі. У 2017 році Інтерпол оголосив його у розшук з ініціативи Франції за скоєння шахрайства та підробку документів.

Поляка затримали та доставили в ізолятор тимчасового тримання, вирішується питання про його екстрадицію.