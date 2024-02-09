Під час передачі грошей правоохоронця затримали працівники ДБР

ДБР спільно з прикордонниками затримали правоохоронця, який обіцяв військовозобов’язаному за гроші працевлаштувати його до прикордонників. Це б дозволило чоловіку уникнути мобілізації до Збройних сил України.

Як повідомило ДБР 9 лютого, до правоохоронця звернувся місцевий мешканець, який хотів влаштуватися на службу в підрозділ на Львівщині, що не бере участь у бойових діях. Правоохоронець пообіцяв домовитися з керівниками підрозділу про працевлаштування за окрему плату.

За декілька днів він повідомив у месенджері, що вже домовився про співбесіду і суму хабаря – 1,8 тис. доларів США. За ці кошти чоловіка мали б зарахувати до військової частини на Львівщині з умовою, що у перший рік служби його не відряджатимуть у зону бойових дій.

Правоохоронець призначив зустріч о 05:00 неподалік місця служби. Під час передачі грошей його затримали працівники ДБР. Затриманий намагався позбутися грошей, викинувши їх на дорогу.

Затриманий намагався позбутися грошей, викинувши їх на дорогу

Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч.3 ст.368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

За клопотанням ДБР суд вже обрав для нього запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт та відсторонив від виконання обов’язків. Розслідування триває, вивчається причетність інших посадових осіб.