Переправника затримано після одержання грошового траншу

Прикордонники спільно з правоохоронцями викрили 28-річного мешканця Львівщини, який за 10 тис. доларів переправляв чоловіків призовного віку за кордон. Судячи з оперативних фото, затримання відбулось у центрі Львова.

Як повідомили прикордонники, 28-річний чоловік за грошову винагороду погодився організувати незаконний трансфер для чоловіка призовного віку, який хотів ухилитись від мобілізації. Свої послуги чоловік оцінив у 10 тис. доларів США. Мешканець Львівщини мав доставити автомобілем свого «клієнта» на територію Закарпатської області та провести інструктаж щодо щодо маршруту.

Переправника затримано в порядку ст. 208 КПК України після одержання грошового траншу. Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до незаконної схеми.