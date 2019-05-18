На львівській Ратуші відкрили вуличний вказівник кримськотатарською мовою

«Колись ми повернемося в Крим, будемо дивитися на наше Чорне море і плакати».

У суботу, 18 травня, у Львові відбулись пам’ятні заходи, присвячені 75-тій річниці депортації кримськотатарського народу з історичної Батьківщини, інформує прес-служба мерії.

Зокрема, на площі Ринок реквіємом та хвилиною мовчання вшанували пам’ять жертв депортації кримських татар, а також презентували виставку картин кримськотатарського художника, й організували флешмоб «Крим-Україна-Європа». Окрім того, біля Центру туристичної інформації відкрили символічний вуличний знак до пам’ятної дати – напис «площа Ринок, 1» трьома мовами, в тому числі кримськотатарською. Як зазначив під час відкриття таблички міський голова Львова Андрій Садовий, Крим завжди був і є українським.

Фото Євгена Кравса для ZAXID.NET

«Сьогодні – особливий день, день пам’яті. Починаємо його з відкриття таблиці. Допоможе мені мій колега — кримський татарин, який останні 5 років живе тут, у Львові, – зазначив міський голова. – Для кожної нації особливо важливою є мова, бо це – історія і те, що єднає. Сьогодні є певний символізм, що ми тут на площі Ринок встановили цю таблицю. Тут є написи трьома мовами: українською, англійською та кримськотатарською. Я б хотів, щоб усі кримські татари знали, що Львів – це місто, яке буде боротися за право кримських татар жити у вільній Україні, щоб Крим завжди був українським».

Мер також відзначив, що нова таблиця з назвою вулиці трьома мовами – це акт розуміння від львів’ян тієї біди, через яку пройшли кримські татари.

«Я люблю Крим, у мене з ним пов’язані найкращі спогади життя, і я дуже хочу повернутися туди. Думаю, що сьогоднішній історичний знак – це акт розуміння тієї біди, через яку пройшли кримські татари. Ми тут в Україні, в Галичині також проходили репресії минулого століття, наших людей вивозили десятками тисяч у концтабори, переслідували. Але ми вижили. Я переконаний, що Крим завжди буде Україною, і кримські татари завжди почуватимуться в Україні, як вдома», – додав він.

Керівник Культурного центру кримських татар у Львові Ернест Абкелямов подякував львів’янам за підтримку, а також відзначив, що це місто, де завжди панує дух толерантності, свобода думок та слів. «Ви близькі нам, бо знаєте, що таке — боротьба за власну землю та віру. Сьогодні день, коли потрібні просто підтримка і рух далі. Дякуємо за пам’ятку. Ми – разом! Крим – це Україна, і наш шлях у майбутнє буде також разом», – зазначив він.

Також на площі перед Ратушею відкрили тематичну виставку картин кримськотатарського художника Рустема Емінова з серії «Унутма!» («Не забувай!»), присвяченої депортації кримських татар з історичної Батьківщини у травні 1944 року. Виставка триватиме упродовж дня.