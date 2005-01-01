На Одещині ліквідували останній пам’ятник тоталітарного режиму

СуспільствоРоман Ганкевич, 23 березня3440

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На Одещині ліквідували останній пам’ятник тоталітарного режиму
фото Укрінформ
Довгий час місцевий голова відмовлявся виконувати вимоги закону про декомунізацію

У селі Заводівка на Одещині демонтували останній на території регіону пам'ятник одному з вождів тоталітарного режиму - Сергію Кірову, що стояв поряд з місцевим будинком культури. Про це повідомив виконувач обов'язків голови Березівської райдержадміністрації Сергій Лоскутніков, пише «Укрінформ».

Як зазначається, пам'ятник Кірову демонтували після вчорашньої зустрічі в райдержадміністрації, на якій керівнику Заводівської сільради Максиму Кутовому пред'явили деякі архівні документи, пов'язані з діяльністю колишнього колгоспу ім. Кірова і спорудженням у Заводівці цієї скульптури.

Раніше голова сільради Кутовий відмовлявся виконувати вимоги закону про декомунізацію, мотивуючи це відсутністю напису чи таблички на постаменті пам'ятника. «Я прибув до Заводівки й очолив сільраду менше року тому. Не знаю, кому поставлений пам'ятник поряд з будинком культури - Кірову чи комусь іншому. Бо на ньому нема таблички. Тому й не будемо його зносити», - пояснював свою позицію Кутовий.

Водночас він підтвердив, що керівництво Березівського району уже звертало увагу на ігнорування вимог закону, що передбачає знесення символів тоталітарного режиму. «Мені не показали документів, що це саме пам'ятник Кірову. Я знаю лише, що місцеві жителі колись працювали у колгоспі ім. Кірова. І також знаю свої права й повноваження», - твердив сільський голова.

До слова, торік так само намагався блокувати знесення останніх пам'ятників вождям тоталітарного режиму Леніну і Калініну у Болградському районі Кубейський селищний голова. При цьому колишній партфункціонер КПРС посилався на нестачу коштів для проведення демонтажних робіт.

Нагадаємо, наприкінці лютого львівська мерія ухвалила остаточне рішення про демонтаж 30-метрового пілону Монументу Слави.

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