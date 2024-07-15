Пасажирами автівки, яка прямувала до кордону, виявились військовослужбовці

На Одещині під час патрулювання на прикордонника скоїли напад, унаслідок чого одного із нападників було застрелено. За інформацією низки ЗМІ, випадок стався в районі села Марʼянівка, що за 15 кілометрів від кордону з Молдовою у неділю, 14 липня, пише «Бабель».

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко підтвердив журналістам факт нападу. За його словами, увечері 14 липня прикордонники зупинили авто, в якому, окрім водія, було ще четверо пасажирів. Двоє пасажирів спробували втекти, а згодом один із них напав на прикордонника. Прикордонник зробив попереджувальні постріли, а потім відкрив вогонь у напрямку нападника.

«Викликаними на місце лікарями швидкої допомоги зафіксовано смерть правопорушника, а також зафіксовано факт тілесних ушкоджень у військовослужбовця», – додав Демченко. Він також зазначив, що прикордонника не затримували.

Речник ДПСУ зауважив, що інформація деяких медіа про те, що прикордонник стріляв з пістолета навздогін втікачу – неправдива. Інші деталі він відмовився розголошувати, пославшись на таємницю слідства.

Як повідомили у Державному бюро розслідувань, загиблий нападник – військовослужбовець, який намагався нелегально перетнути україно-молдавський кордон у Захарівському районі Одещини. За даними ДБР, усі четверо пасажирів автівки – військовослужбовці, які втекли з навчальної частини та намагались пішки дійти до Молдови. Для того аби під’їхати до кордону, втікачі найняли таксі.

Наразі встановлюються всі обставини події. Попередня кваліфікація правопорушення: перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу, які спричинили тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 ККУ).