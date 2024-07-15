На Одещині прикордонники затримали 27 нелегалів на шляху до Придністров'я
У разі успішної втечі з України, кожен військовозобов'язаний мав би заплатити від 4 до 7 тис. доларів
В Одеській області затримали 27 військовозобов’язаних, які намагались незаконно потрапити до Придністровського регіону Молдови. Як повідомили у пресслужбі ДПСУ у понеділок, 15 липня, нелегалів затримали прикордонники Подільського загону спільно з працівниками Управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НПУ.
За даними Держприкордонслужби, допомогти з переправленням громадян повинен був адміністратор Telegram-каналу. У разі вдалого переправлення, він отримав би від 4 до 7 тис. доларів з кожного втікача на криптогаманець.
«До місця збору чоловіки добиралися власними силами – на поїзді, на таксі, а декого навіть підвозили жінки. Звідти мандрівники пішки попрямували до державного рубежу, однак похід тривав не довго», – ідеться в повідомленні.
Порушників затримали в одному з сіл Подільського району на Одещині. Відносно них складені протоколи про адмінправопорушення за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України), справи скеровані до суду. Наразі правоохоронці встановлюють причетних осіб, тривають слідчі дії.