Порушників затримали в одному зі сіл Подільського району

В Одеській області затримали 27 військовозобов’язаних, які намагались незаконно потрапити до Придністровського регіону Молдови. Як повідомили у пресслужбі ДПСУ у понеділок, 15 липня, нелегалів затримали прикордонники Подільського загону спільно з працівниками Управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НПУ.

За даними Держприкордонслужби, допомогти з переправленням громадян повинен був адміністратор Telegram-каналу. У разі вдалого переправлення, він отримав би від 4 до 7 тис. доларів з кожного втікача на криптогаманець.

«До місця збору чоловіки добиралися власними силами – на поїзді, на таксі, а декого навіть підвозили жінки. Звідти мандрівники пішки попрямували до державного рубежу, однак похід тривав не довго», – ідеться в повідомленні.

Порушників затримали в одному з сіл Подільського району на Одещині. Відносно них складені протоколи про адмінправопорушення за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України), справи скеровані до суду. Наразі правоохоронці встановлюють причетних осіб, тривають слідчі дії.