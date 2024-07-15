Затриманим є партієць «Європейської Солідарності» Віктор Саєнков

Депутата Берегівської міської ради затримали за переправлення військовозобов’язаних чоловіків до країн Євросоюзу. Про це ZAXID.NET повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 15 липня.

Правоохоронці прізвища депутата не називають, однак за інформацією депутата Ужгородської міської ради Віталія Глаголи, йдеться про партійця «Європейської Солідарності» Віктора Саєнкова.

«Його затримали при отриманні $14 000 за допомогу в організації злочину по статті 332 ККУ “Незаконне переправлення осіб через державний кордон України”. Під час обшуків у депутата вдома знайшли ще й гранату та рушницю», – написав Віталій Глагола у Telegram, опублікувавши фотографію затриманого депутата, схожого на Саєнкова.

У Закарпатській обласній прокуратурі розповіли, що підозрюваний налагодив схему незаконного перетину кордону громадянами призовного віку, координуючи їх дії.

«Зокрема, надавав вказівки щодо поселення чоловіків у готель на території Берегова та повідомляв про час і спосіб майбутнього переправлення. На заздалегідь узгодженому місці громадян чекав трансфер і відвозив до прикордонних територій. Вартість таких послуг складала 7000 доларів США з особи», – інформують правоохоронці.

Депутата затримали під час одержання 14 тисяч доларів за переправлення двох ухилянтів, яке він оганізував напередодні. Віктора Саєнкова взяли під варту із можливістю внести 908 тис. грн застави.

Йому повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою вчинені з корисливих мотивів, йому загрожує від 7 до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Додамо, що Віктор Саєнков є депутатом Берегівської міської ради двох скликань і входить до фракції «Європейської Солідарності». За повідомленнями місцевих ЗМІ, у 2018 році Віктору Саєнкову спочатку підпалили позашляховик Toyota RAV4, а через кілька тижнів – продуктовий магазин.

За даними YouControl, депутат очолює компанії «Карпатіталі» та «Ас Інвестментс», які у 2023 році принесли йому понад 4,7 млн грн прибутку.