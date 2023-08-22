З одного клієнта організатори брали до 2300 доларів

На Прикарпатті правоохоронці викрили групу осіб, які переправляли ухилянтів через держкордон. Серед підозрюваних – депутат селищного ради. Він та ще кілька чоловіків організували піший перехід до кордону, під час якого в березні один з військовозобов'язаних чоловіків помер.

Правоохоронці з'ясували, що четверо прикарпатців за гроші допомагали військовозобов’язаним чоловікам перетинати українсько-румунський кордон поза пунктами пропуску. Один серед зловмисників виявився депутатом селищної ради, повідомила Івано-Франківська обласна прокуратура 21 серпня.

«Спільники забезпечували перевезення та переведення через ліс до лінії розмежування держкордону. Свої "послуги" вони оцінювали у 1200 євро та 2300 доларів США», – йдеться в повідомленні.

За ці гроші зловмисники перевозили в автомобілях, а потім пішки проводили чоловіків призовного віку до румунського кордону. Досить часто стежки пролягали через гористу місцевість. Поліцейські встановили, що одна із таких спроб завершилася летально. У березні 2023 року чоловік скористався послугою підозрюваних, але дорогою до Румунії зупинився переночувати через погане самопочуття. Наступного ранку чоловік помер внаслідок загального переохолодження.

Депутату та одному зі спільників вже повідомлено про підозру, стосовно ще двох - вирішується питання. Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення чоловіків призовного віку через держкордон).