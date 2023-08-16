Чоловіка затримали оперативники буковинської поліції

Поліція зловила буковинця, який організував незаконний канал перетину кордону, під час того, як він повертав гроші за невдалу спробу переправляння ухилянта. Тепер чоловіку загрожує до 9 років ув'язнення.

Житель Чернівецької області вирішив заробити на чоловіках призовного віку, які намагаються виїхати за кордон, аби не проходити службу в ЗСУ. Для цього чоловік залучив ще трьох жителів населених пунктів Буковини, які межують з Румунією. Через знайомих бізнесмен підшукав потенційного клієнта, а за свої послуги попросив заплатити 3700 євро.

«За даними слідства, налагодив канал незаконного перетину держкордону 37-річний житель Чернівецького району. Військовозобов'язаного буковинець мав незаконно переправити за кордон наприкінці липня. Щоб організувати переправу до Румунії залучив третіх осіб – жителів прикордоння, які б мали супроводжувати стежками клієнта», – повідомили в прокуратурі Буковини.

Під час пішої переправи біля кордону і жителів сусідніх сіл і військовозобов'язаного чоловіка викрили прикордонники. Ухилянт сплатив штраф, але пізніше зв'язався з організатором і наполіг на тому, щоб повернути свої гроші. Буковинець погодився, а під час повернення заявленої суми його затримали правоохоронці.

Чоловіку, який організував незаконний канал переправи за кордон військовозобов'язаних, повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон). Якщо його провину доведуть у суді, то йому загрожує до дев'яти років позбавлення волі.