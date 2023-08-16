Поліція затримала організатора каналу втечі за кордон під час повернення коштів клієнту
Гроші буковинець повертав чоловіку за невдалу спробу перетину кордону
Поліція зловила буковинця, який організував незаконний канал перетину кордону, під час того, як він повертав гроші за невдалу спробу переправляння ухилянта. Тепер чоловіку загрожує до 9 років ув'язнення.
Житель Чернівецької області вирішив заробити на чоловіках призовного віку, які намагаються виїхати за кордон, аби не проходити службу в ЗСУ. Для цього чоловік залучив ще трьох жителів населених пунктів Буковини, які межують з Румунією. Через знайомих бізнесмен підшукав потенційного клієнта, а за свої послуги попросив заплатити 3700 євро.
«За даними слідства, налагодив канал незаконного перетину держкордону 37-річний житель Чернівецького району. Військовозобов'язаного буковинець мав незаконно переправити за кордон наприкінці липня. Щоб організувати переправу до Румунії залучив третіх осіб – жителів прикордоння, які б мали супроводжувати стежками клієнта», – повідомили в прокуратурі Буковини.
Під час пішої переправи біля кордону і жителів сусідніх сіл і військовозобов'язаного чоловіка викрили прикордонники. Ухилянт сплатив штраф, але пізніше зв'язався з організатором і наполіг на тому, щоб повернути свої гроші. Буковинець погодився, а під час повернення заявленої суми його затримали правоохоронці.
Чоловіку, який організував незаконний канал переправи за кордон військовозобов'язаних, повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон). Якщо його провину доведуть у суді, то йому загрожує до дев'яти років позбавлення волі.