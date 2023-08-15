Затримали правопорушників під час чергової спроби переправити ухилянтів закордон

В Чернівецькій області правоохоронець разом з п'ятьма спільниками організував незаконну схему перетину кордону чоловіками призовного віку. За свої послуги злочинна група просила 3000 євро до 7000 доларів США з людини. Правоохоронці з'ясували, що ділки намагалися відправити в Румунію щонайменше восьмеро українців за цією схемою.

Правоохоронці з'ясували, що шестеро спільників збирали чоловіків, які бажали незаконно перетнути кордон у групи. У визначений час переправляли ухилянтів через державний кордон до Румунії поза офіційними пунктами пропуску.

З одного чоловіка за перетин кордону брали від 3000 євро до 7000 доларів

«Оперативники управління стратегічних розслідувань Буковини встановили, що до організації оборудки причетні шестеро чоловіків, які проживають в населених пунктах в прикордонні. Одним серед ділків виявися правоохоронець. За свої послуги правопорушники брали від 3000 євро до 7000 доларів США з особи», — повідомили в поліції Буковини.

Чоловіків затримали в прикордонній межі

Поліцейські спільно з представниками СБУ та прикордонниками затримали учасників угруповання під час спроби переправити через кордон вісьмох громадян. Наразі шістьом чоловікам, причетним до схеми, повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).