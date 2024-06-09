На Одещині прикордонники затримали двох громадян Молдови на спробі переправити за кордон 19-річного українця

На Одещині прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали двох громадян Молдови, які намагалися незаконно переправити за кордон 19-річного українця. Про це у неділю, 9 червня, повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

Прикордонники отримали інформацію про те, що у бік державного кордону рухаються двоє людей. Щоб відстежити переміщення невідомих осіб, прикордонники застосували безпілотник, почувши характерний звук дрона провідник та «клієнт» намагались сховатись під кущем, але їх все одно затримали.

«Як з’ясувалося, матір українця після успішного трансферу її сина до Молдови мала б переказати 1,5 тисячі доларів США ділку з сусідньої країни. Останній приїхав зі своїм товаришем – водієм, роль якого полягала не тільки у підвезенні організатора в Україну та у зворотному напрямку, а й у підвезені “клієнта” до кордону», – йдеться у повідомленні.

Відносно затриманих чоловіків склали протоколи про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Стосовно двох іноземців прикордонники направили повідомлення до Національної поліції щодо виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники разом з поліцейськими затримали власника готельного комплексу, який організував незаконну схему переправлення військовозобов’язаних через державний кордон.