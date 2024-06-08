Переправника та його клієнта затримали на околиці населеного пункту Новоселиця Ужгородського району

На Закарпатті викрили чергову схему незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон. Правоохоронці затримали переправника разом з ухилянтом. Про це у суботу, 8 червня, повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Власник готельного комплексу, розташованого у прикордонні, підшуковував охочих незаконно перейти до Словаччини за допомогою соцмереж. Він зустрічав своїх «клієнтів», коли ті прибували на Закарпаття, поселяв їх у власному готелі та сам доправляв до кордону.

Переправника та його клієнта затримали на околиці населеного пункту Новоселиця Ужгородського району. На момент затримання останній встиг передати організаторові схеми 1000 доларів. Ще 7000 доларів переправник мав отримати у разі успішного завершення оборудки.

Цієї справою прикордонники займалися спільно зі співробітниками Нацполіції. Правоохоронці оглянули місце події і вилучили 7000 доларів, транспортний засіб переправника, його мобільні телефони та чорнові записи.

Фото Держприкордонслужби

Організатора схеми затримали. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст.332 ККУ (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Вирішується питання щодо обрання закарпатцеві запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.