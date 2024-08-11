Утікачів затримали на околиці села Яськи на Одещині

Прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали трьох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Молдови. Про це 11 серпня повідомили на сторінці Держприкордонслужби України. За інформацією ДПСУ, трьох втікачів затримали на околиці села Яськи.

«Їх протиправний намір зафіксували технічні засоби охорони кордону. На пошуки правопорушників одразу вибув прикордонний наряд, дії якого координував оператор безпілотника», – додають прикордонники.

Як з’ясувалось, мешканці Одеської та Запорізької областей працювали кухарями в одному з одеських ресторанів. Небезпечний маршрут, який включав проходження через хащі та форсування річки Дністер, спланував для своїх колег уродженець населеного пункту прикордоння.

Відносно порушників складені протоколи про адмінправопорушення за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України), справи скеровані до суду.

До слова, нещодавно правоохоронці Одещини затримали двох іноземців, які намагалися провезти у вантажному рефрижераторі 16 чоловіків призовного віку. За свої послуги чоловіки просили від 6000 до 8000 євро з людини.