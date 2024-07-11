Влада Молдови заявляє, що хоче допомогти Україні запобігти втечам військовозобов’язаних українців за кордон

З початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну, що розпочалось 24 лютого 2022 року і по 31 травня 2024 року близько 23500 українських чоловіків нелегально в’їхали до Молдови. Про це у четвер, 11 липня, пише «Радіо Свобода» з посиланням на дані прикордонної поліції та Генеральна інспекція з питань міграції у Молодові.

Як йдеться у матеріалі, молдовська влада офіційно заявляє, що хоче допомогти Україні запобігти втечам військовозобов’язаних українців за кордон. Однак, якщо втікачам вдається прибути до Молдови непоміченими, повернення на Батьківщину їм не загрожує, адже існуюча норма Кримінального кодексу Молдови щодо незаконного перетину державного кордону не поширюється на іноземних громадян, які прибувають в країну у пошуку притулку.

За словами голови прикордонної поліції Руслана Галушка, у випадку якщо українці особисто звертаються до підрозділів прикордонної поліції чи Генеральної інспекції з питань міграції з проханням про певної форми міжнародний захист, вони «не підпадають під санкції за незаконний в’їзд» на територію Молдови.

«Радіо Свобода» інформує, що за рік і два місяці 12764 українських чоловіки віком від 18 до 59 років отримали саме такий статус тимчасового захисту.

Журналісти також зазначають, що в українському МВС володіють інформацією про загальну кількість затриманих на кордоні чоловіків призовного віку у період від початку повномасштабної війни, однак озвучити таку статистику на загал відмовляються, оскільки це закрита інформація.