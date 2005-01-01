На перевалах між Львівщиною і Закарпаттям через снігопади утворились автомобільні затори

Спецтехніка для очистки траси також застрягла у заторах на перевалі

У суботу ввечері, 3 лютого, на перевалах між Закарпаттям і Львівщиною утворилися довжелезні черги автомобілів на межі двох областей. Затори сталися через рясний снігопад і через нечищену трасу Київ-Чоп.

Як повідомив Mukachevo.net телефоном депутат Ужгородської міськради Віктор Щадей, який їхав зі Львова до Закарпаття, він застряг у заторі в районі курорту Плай між селами Орява та Тухолька. За його словами, поліції на місці не було, щоб допомогти впорядкувати рух. Спецтехніка, яка мала б чистити трасу, сама ж застрягла разом з іншими автомобілями у заторах.

Між тим, патрульна поліція Закарпатської області звернулася до усіх подорожуючих утриматися від поїздок через перевали у Карпатах, зауваживши, що допомагає рятувальникам ДСНС впорядковувати рух на трасі Київ - Чоп у горах.

В головному управлінні ДСНС у Закарпатській області повідомили, що станом на 21:00 3 лютого рятувальники відбуксирували вже 29 автомобілів, які застрягли на автошляхах. У Воловецькому районі зафіксували 23 випадки, 3 автомобілі відбуксирувала техніка рахівських рятувальників, 2 випадки у Міжгірському та 1 у Великоберезнянському районах.

«Здебільшого, це трапляється внаслідок того, що водії не замінюють вчасно гуму на зимову й не обладнують колеса ланцюгами проти ковзання», - зазначили у відомстві.

Наразі для забезпечення проїзду та попередження зупинки руху транспорту на автошляхах у цілодобовому режимі чергує спеціальна техніка ДСНС.

Також, внаслідок налипання мокрого снігу попадали дерева у Воловецькому, Великоберезнянському та Перечинському районах. У всіх трьох випадках рятувальники розпилили деревину та усунули з місць падіння. Окрім цього, негода повністю знеструмила 14 населених пунктів у Міжгірськосму (6 н.п) і Воловецькому (8 н.п) районах та частково 5 населених пунктів у смт Міжгір'я та Хустському районі (4 н.п).