На площі Ринок на жінку впала брила льоду, постраждала від госпіталізації відмовилася

У суботу, 24 березня у Львові на площі Ринок, 14 із даху будинку впала брила льоду на голову 38-річній жінці.
Внаслідок інциденту жінка отримала гематому потиличної ділянки. Від госпіталізації постраждала відмовилася, повідомили на «Гарячій лінії міста Львова».
«Через температурні перепади, на дахах будівель утворюються нагромадження снігу та бурульки. Танучи, вони можуть ламатися і падати, і цим становити небезпеку для пішоходів. Особливу небезпеку вони становлять у старих кварталах міста, де тротуари безпосередньо прилягають до будинків. Тому закликаємо мешканців міста бути обережними», - зазначили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міськради.
Зокрема, щоб вберегтися від падіння снігу з дахів чи бурульок, містянам радять дотримуватись основних правил безпеки:
Нагадаємо, 12 лютого внаслідок падіння бурульки на вул. Карбишева, 9 чоловік отримав черепно-мозкову травму та струс головного мозку, та був госпіталізований.
6 лютого внаслідок падіння бурульки черепно-мозкову травму отримала 71-річна жінка.
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