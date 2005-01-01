На площі Ринок на жінку впала брила льоду, постраждала від госпіталізації відмовилася

Львів'ян застерігають від травм через падіння криги з дахів

У суботу, 24 березня у Львові на площі Ринок, 14 із даху будинку впала брила льоду на голову 38-річній жінці.

Внаслідок інциденту жінка отримала гематому потиличної ділянки. Від госпіталізації постраждала відмовилася, повідомили на «Гарячій лінії міста Львова».

«Через температурні перепади, на дахах будівель утворюються нагромадження снігу та бурульки. Танучи, вони можуть ламатися і падати, і цим становити небезпеку для пішоходів. Особливу небезпеку вони становлять у старих кварталах міста, де тротуари безпосередньо прилягають до будинків. Тому закликаємо мешканців міста бути обережними», - зазначили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міськради.

Зокрема, щоб вберегтися від падіння снігу з дахів чи бурульок, містянам радять дотримуватись основних правил безпеки:

проходячи повз будинки чи високі дерева, необхідно переконатися у відсутності загрози падіння скупчень снігу чи льодових наростів;

не ходити під дахами будівель та інших споруд, а також під балконами, обираючи найбільш безпечний маршрут руху вулицями міста;

не заходити за межі встановлених огорож, а в місцях їх відсутності самому звертати увагу на наявність небезпечних утворень з криги і снігу на дахах будинків та оминати їх;

власникам автотранспорту не слід припарковувати свої машини біля будинків;

обов’язково попереджати дітей про небезпеку падіння снігу та бурульок.

Нагадаємо, 12 лютого внаслідок падіння бурульки на вул. Карбишева, 9 чоловік отримав черепно-мозкову травму та струс головного мозку, та був госпіталізований.

6 лютого внаслідок падіння бурульки черепно-мозкову травму отримала 71-річна жінка.