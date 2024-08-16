Суд оштрафував власника ТОВ «Круїз Бус» на 140 тис. грн

Городенківський районний суд визнав винним власника ТОВ «Круїз Бус» Андрія Гордаша та його спільника Івана Чупруна у незаконному переправленні осіб через кордон України та підробці документів. За внесення неправдивих відомостей про 18 чоловіків у систему «Шлях» для їхнього виїзду за кордон прикарпатці заплатять по 140 тис. грн. штрафу.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 14 серпня, у липні-листопаді 2022 року Андрій Гордаш разом з Іваном Чупруном підшукали 18 чоловіків, яких фіктивно оформили водіями на ТОВ «Круїз Бус», внісши цю інформацію до системи «Шлях». Після цього військовозобов’язані виїхали за кордон через різні пункти пропуску на Львівщині та Закарпатті.

За свої послуги прикарпатці встигли отримати 4,1 тис. доларів, які вилучили під час обшуків. Суд також встановив, що всі чоловіки, яких обвинувачені переправили за кордон, повернулися до України.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Лідія Федів затвердила угоду про визнання винуватості і призначила Андрію Гордашу та Івану Чупруну покарання у вигляді штрафу розміром 140 тис. грн. На вирок можуть подати апеляцію.