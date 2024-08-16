Костянтин Грицюк та Олександр Матвєєв 7 серпня вийшли з дому і не повернулися

Правоохоронці розшукують двох неповнолітніх мешканців села Торговиця Городенківської громади Костянтина Грицюка та Олександра Матвєєва, які вранці 7 серпня вийшли з дому і не повернулися.

У поліції Івано-Франківської області 15 серпня повідомили, що розшукувані можуть перебувати в селі Красноставці, Коломийського району.

«Прикмети Костянтина Грицюка 2011 р.н: зріст 165 см, худорлявої тілобудови, волосся темного кольору. Одягнений у шорти темно-сірого кольору та сині капці. Олександр Матвєєв – 2010 р.н, зріст близько 165 см, худорлявої тілобудови, волосся темно-русяве. Особливі прикмети: на вказівному пальці лівої руки поріз, великі пальці верхніх кінцівок різного розміру. Одягнений у худі білого та сірого кольору, сірі спортивні штани та сині капці», – інформують у поліції.

Правоохоронці просять всіх, хто може допомогти встановити місцезнаходження неповнолітніх, телефонувати на лінію «102» або у відділ ювенальної превенції за телефонами: 0342 79-03-23; 0979732132, 0674971787.