В Івано-Франківську тиждень шукають зниклу 18-річну дівчину
Анастасія Галій 10 липня вийшла з дому і не повернулася
Правоохоронці розшукують 18-річну жительку Івано-Франківська Анастасію Галій, яка 10 липня вийшла з дому і не повернулася. Правоохоронці просять усіх, хто може допомогти знайти дівчину, телефонувати на лінію «102».
У поліції Івано-Франківської області 17 липня повідомили прикмети зниклої Анастасії Галій, 2005 року народження.
«Зріст 165 см, худорлявої тілобудови, волосся фарбоване біло-чорне, очі зеленого кольору. Була одягнена у штани коричневого кольору, футболку білого кольору, темні кросівки», – інформують правоохоронці.
У поліції просять усіх, хто може допомогти знайти дівчину, телефонувати на лінію «102» або 066 395 2335.