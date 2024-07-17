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У поліції просять усіх, хто може допомогти знайти дівчину, телефонувати на лінію «102»

Правоохоронці розшукують 18-річну жительку Івано-Франківська Анастасію Галій, яка 10 липня вийшла з дому і не повернулася. Правоохоронці просять усіх, хто може допомогти знайти дівчину, телефонувати на лінію «102». У поліції Івано-Франківської області 17 липня повідомили прикмети зниклої Анастасії Галій, 2005 року народження. «Зріст 165 см, худорлявої тілобудови, волосся фарбоване біло-чорне, очі зеленого кольору. Була одягнена у штани коричневого кольору, футболку білого кольору, темні кросівки», – інформують правоохоронці. У поліції просять усіх, хто може допомогти знайти дівчину, телефонувати на лінію «102» або 066 395 2335.

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