Усім, хто може допомогти знайти неповнолітніх, просять телефонувати на лінію «102»

Правоохоронці розшукують чотирьох неповнолітніх вихованців Івано-Франківського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей, які 23 червня близько 16:00 покинули заклад і не повернулися.

Як зазначили у поліції Івано-Франківської області 24 червня, зникли Маргарита Лопуляк, Вікторія Орищак, Віктор Грибінник та Андрій Паньків.

Прикмети 16-річної жительки Косова Маргарити Лопуляк: зріст 170 см, повної тілобудови, волосся до плечей, мальована у світлий колір, має на шиї татуювання троянди з павуком. Була одягнена у штани кольору хакі і білу футболку.

Маргарита Лопуляк

Зниклій франківчанці Вікторії Орищак – 15 років. Зріст – 165 см, середньої тілобудови, волосся довге і чорне. Була вдягнена у спортивні сині штани і білу футболку.

Вікторія Орищак

Прикмети 15-річного жителя села Турка Віктора Грибінника – зріст близько 162 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке каштанове. Був одягнений у чорну футболку та чорні штани.

Віктор Грибінник

Зниклому Андрію Паньківу з села Корнич – 14 років. Зріст – 155 см, обличчя кругле, середньої тілобудови. Був одягнений у синю футболку та сірі шорти.

Андрій Паньків

Усім, хто може допомогти знайти неповнолітніх, просять телефонувати на лінію «102» , або у відділ ювенальної превенції поліції Івано-Франківській області за телефонами: 0342 79-03-23; 067-497-1787, 067-336-2775, 096-327-7024.

P.S. Правоохоронці знайшли 4-х неповнолітніх у Калуському районі. Поліцейським допомогли староста та мешканці села Кропивник. З дітьми працюють фахівці ювенальної превенції.