Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області визнав винним у незаконному зберіганні наркотиків депутата Отинійської селищної ради Євгенія Очеретяного. Суд призначив йому 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у вироку суду, який винесли у березні 2024 року, 9 грудня 2023 року приблизно о 23:10 патрульні зупинили у Коломиї автомобіль Ford Transit, за кермом якого перебував депутат Отинійської селищної ради Євгеній Очеретяний. За згоди власника, правоохоронці провели поверхневу перевірку авто та виявили у салоні скляну банку із канабісом вагою 11,6965 грама.

Щодо Євгенія Очеретяного порушили кримінальну справу через незаконне зберігання та перевезення наркотиків. У суді депутат визнав свою провину та стверджував, що не вживає наркотиків, але не зміг пригадати як канабіс потрапив у його авто.

Справу розглянув суд та визнав чоловіка винним у кримінальному правопорушенні, призначивши йому 17 тис. грн штрафу. Вирок ще може бути оскарженим.