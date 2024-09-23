Віталій Курчук 20 вересня пішов в ліцей і не повернувся додому

Правоохоронці розшукують 16-річного жителя села Бистриця Поляницької громади Віталія Курчука. Підліток 20 вересня пішов в ліцей і не повернувся додому після уроків.

У поліції Івано-Франківської області 23 серпня повідомили прикмети зниклого.

«Курчук Віталій Володимирович, 2007 року народження. Зріст 170 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке темно-русе, на бороді з лівої сторони родимка. Був одягнений у чорні джинси, чорне худі, спортивну куртку з білими смужками, чорні кросівки. З собою мав рюкзак чорного кольору», – інформують правоохоронці.

У поліції просять всіх, хто має інформацію і може допомогти знайти Віталія Курчука, телефонувати на лінію «102» або за телефонами ювенальної превенції ГУ НП в Івано-Франківській області: +380 (95) 894-63-87, +380 (67) 336-27-75, +380 (96) 327-70-24.