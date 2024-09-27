Церква зазначила, що обвинувачений готовий поїхати в прифронтову зону для спорудження фортифікаційних споруд

Тисменицький районний суд визнав винним місцевого мешканця Володимира Черепаху в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. За ігнорування повістки через відмову служити у війську зі зброєю в руках, прикарпатцю призначили рік позбавлення волі.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 19 вересня, 20липня 2023 року обвинувачений пройшов ВЛК, яка визнала його придатним для проходження військової служби. Володимир Черепаха отримав бойову повістку, однак проігнорував її.

В суді чоловік визнав свою вину і пояснив, що порадився вдома з батьками та вирішив не йти за повісткою, а в цей день пішов на роботу. Зазначив, що ухилився від призову на військову службу, бо на його утриманні перебувають батьки і він не бажає служити зі зброєю у руках, однак не проти проходити альтернативну військову службу.

Батьки в суді розповіли, що є вірянами Церкви Євангельських християн-баптистів у селі Ганусівка і син теж сповідує цю релігію. У свою чергу суд врахував дві довідки з храму від 7 грудня 2023 року та 18 вересня 2024 року, з яких відомо, що Володимир Черепаха став вірником церкви християн-баптистів з березня 2024 року. У довідці також йшлося, що обвинувачений є у списку осіб, які готові на поїздку в прифронтову зону для спорудження фортифікаційних споруд.

Проте суд зазначив, що незважаючи на те, що обвинуваченого з огляду на його релігійні переконання могли задіяти у ремонті техніки, будівництві укріплень, вивезенні поранених, перевезенні вантажів тощо, він все рівно проігнорував бойову повістку, ухилившись від призову.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Дзвенислава Гриньків визнала Володимира Черепаху винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначила йому рік ув’язнення. На вирок можуть подати апеляцію.