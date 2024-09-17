Аварія сталася у вересні 2023 року у селі Шепарівці

Коломийський міськрайонний суд визнав винним водія «Прикарпатського експресу» Олександра Грибовського у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. За наїзд на велосипедиста, який після ДТП загинув в реанімації Коломийської лікарні, водієві призначили 3 роки позбавлення волі. Реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 29 серпня, аварія сталася у вересні 2023 року у селі Шепарівці. Керуючи автобусом «Кам’янець-Подільський – Карлові Вари» зі швидкістю 79 км/год., що значно перевищує максимально допустиму для цієї ділянки дороги, Олександр Грибовський збив велосипедиста, який перетинав дорогу у недозволеному місці. Внаслідок численних травм останній загинув у Коломийській районній лікарні.

В судовому засіданні водій автобуса визнав свою вину, а потерпілий зазначив, що не має претензій до обвинуваченого і просив суворо не карати. Суд також врахував, що Олександр Грибовський не був раніше судимим, має на утриманні неповнолітню дитину і не стоїть на обліку у психіатра та нарколога.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Наталія Махно визнала водія «Прикарпатського експресу» винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого і призначила йому 3 роки позбавлення волі. Реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного. Також Олександр Грибовський має сплатити 10,5 тис. грн за проведення експертиз. На вирок можуть подати апеляцію.