Аварія сталася у селі Смодна Косівського району

У ніч на 12 жовтня у Косівському районі місцева мешканка на швидкості врізалася в огорожу та електроопору. Внаслідок перекидання авто водійка та пасажир загинули на місці.

Як розповіли у поліції Івано-Франківської області, ДТП сталася близько 22:00 у селі Смодна. За кермом Dodge Challenger була 23-річна мешканка Косова.

«Рухаючись у напрямку селища Кути, вона не врахувала дорожньої обстановки й не обрала безпечної швидкості. Відтак виїхала за межі проїзної частини, де автомобіль зіткнувся з огорожею та електроопорою, після чого перекинувся», – розповіли правоохоронці.

Водійка та її 25-річний пасажир загинули на місці події. Слідчі відкрили справу за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) і встановлюють всі обставини аварії.

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